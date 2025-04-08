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Трамп ввел пошлины на импорт кофе на 8,8 миллиарда долларов

Трамп ввел пошлины на импорт кофе на 8,8 миллиарда долларов - 08.04.2025, ПРАЙМ

Трамп ввел пошлины на импорт кофе на 8,8 миллиарда долларов

Пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на прошлой неделе, могут повлиять на импорт Штатами кофе на 8,8 миллиарда долларов, из которых почти 76%... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T06:16+0300

2025-04-08T06:16+0300

2025-04-08T06:16+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на прошлой неделе, могут повлиять на импорт Штатами кофе на 8,8 миллиарда долларов, из которых почти 76% приходится на поставки из стран-производителей кофейных зерен, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Всего за прошлый год США импортировали кофе на 8,8 миллиарда долларов, из них почти 76% или 6,7 миллиарда долларов пришлось на поставки из стран, где растет кофе. При этом под действие пошлин попали как крупнейшие производители, так и страны, закупающие у них кофе, например для обжарки и дальнейшей перепродажи. В общем кофейном импорте США долю в 52% заняли только три страны - одни из основных мировых производителей - Бразилия (1,96 миллиарда долларов), Колумбия (1,5 миллиарда), а также Швейцария (1,2 миллиарда). Кроме того, в десятку главных поставщиков кофе в Штаты по итогам прошлого года вошли производители: Гватемала (436,9 миллиона долларов), Гондурас (422,8 миллиона), Перу (367,9 миллиона), Вьетнам (355 миллионов), Мексика (343,5 миллиона), Индонезия (294,9 миллиона) и Канада (582 миллиона). На основании прошлогодних данных по импорту принятые Трампом пошлины в денежном выражении могут составить более 1,5 миллиарда долларов в год для поставок зерен кофе. Из них 945,8 миллиона приходятся на производителей кофе. Самые большие пошлины в денежном выражении придутся на Швейцарию - 365 миллионов долларов, Бразилию - 196,3 миллиона и Вьетнам - 163,3 миллиона. Также в топ-10 могут войти Колумбия (148,3 миллиона долларов), Канада (145,5 миллиона), Индонезия (94,4 миллиона), Мексика (85,9 миллиона), Гватемала (43,7 миллиона), Никарагуа (43,4 миллиона) и Гондурас (42,3 миллиона). Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, сша, бразилия, колумбия, дональд трамп, ес