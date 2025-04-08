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ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора
ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора
Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:31+0300
2025-04-08T10:31+0300
2025-04-08T10:31+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. Она также отметила, что, как ранее говорили представители кабмина, соответствующие решения будут приниматься с учетом российских национальных интересов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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финансы
ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора
Набиуллина: ЦБ не получал запросов на возвращение в РФ от компаний финсектора
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Она также отметила, что, как ранее говорили представители кабмина, соответствующие решения будут приниматься с учетом российских национальных интересов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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