https://1prime.ru/20250408/tsb-856464864.html

ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора

ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию от компаний финсектора

Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:31+0300

2025-04-08T10:31+0300

2025-04-08T10:31+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. Она также отметила, что, как ранее говорили представители кабмина, соответствующие решения будут приниматься с учетом российских национальных интересов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

https://1prime.ru/20250324/mekhanizm-856046885.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы