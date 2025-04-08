https://1prime.ru/20250408/ugol-856486845.html

На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"

На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте" - 08.04.2025, ПРАЙМ

На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"

Украинская компания "Метинвест" планирует ежемесячно завозить по 80 тысяч тонн коксующегося угля из США для обеспечения работы входящих в группу... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T18:54+0300

2025-04-08T18:54+0300

2025-04-08T18:54+0300

экономика

украина

уголь

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Украинская компания "Метинвест" планирует ежемесячно завозить по 80 тысяч тонн коксующегося угля из США для обеспечения работы входящих в группу металлургических комбинатов после остановки шахты в Красноармейске в ДНР, говорится в сообщении компании. В конце прошлого года агентство Рейтер со ссылкой на источники в промышленности сообщало, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске в Донбассе. Позднее украинские СМИ сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты. "В Украину прибыло первое в этом году судно с коксующимся углем из США, зафрахтованное группой Метинвест. Балкер Bison привез 80 тысяч тонн угля из собственного предприятия группы в США - United Coal Company (UCC), которое поможет обеспечить устойчивую работу украинских металлургических комбинатов группы после приостановки работы Покровской (Красноармейской – ред.) угольной группы. Метинвест в дальнейшем ожидает получать по одному кораблю с 80 тысячами тонн американского коксующегося угля ежемесячно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Метинвеста". В компании отметили, что это позволит закрыть часть потребностей "Запорожстали" и "Каметстали". По информации "Метвенвеста", United Coal Company - производитель металлургического угля, работающий в США. Компанию, основанную в 2004 году, группа "Метинвест" приобрела в апреле 2009 года. Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://1prime.ru/20250328/evrosoyuz-856204036.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, уголь, сша