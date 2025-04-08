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На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте" - 08.04.2025, ПРАЙМ
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На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"
На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте" - 08.04.2025, ПРАЙМ
На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"
Украинская компания "Метинвест" планирует ежемесячно завозить по 80 тысяч тонн коксующегося угля из США для обеспечения работы входящих в группу... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:54+0300
2025-04-08T18:54+0300
экономика
украина
уголь
сша
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Украинская компания "Метинвест" планирует ежемесячно завозить по 80 тысяч тонн коксующегося угля из США для обеспечения работы входящих в группу металлургических комбинатов после остановки шахты в Красноармейске в ДНР, говорится в сообщении компании. В конце прошлого года агентство Рейтер со ссылкой на источники в промышленности сообщало, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске в Донбассе. Позднее украинские СМИ сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты. "В Украину прибыло первое в этом году судно с коксующимся углем из США, зафрахтованное группой Метинвест. Балкер Bison привез 80 тысяч тонн угля из собственного предприятия группы в США - United Coal Company (UCC), которое поможет обеспечить устойчивую работу украинских металлургических комбинатов группы после приостановки работы Покровской (Красноармейской – ред.) угольной группы. Метинвест в дальнейшем ожидает получать по одному кораблю с 80 тысячами тонн американского коксующегося угля ежемесячно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Метинвеста". В компании отметили, что это позволит закрыть часть потребностей "Запорожстали" и "Каметстали". По информации "Метвенвеста", United Coal Company - производитель металлургического угля, работающий в США. Компанию, основанную в 2004 году, группа "Метинвест" приобрела в апреле 2009 года. Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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украина, уголь, сша
Экономика, УКРАИНА, уголь, США
18:54 08.04.2025
 
На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"

Украинская "Метинвест" намерена завозить из США по 80 тыс тонн угля в месяц

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Украинская компания "Метинвест" планирует ежемесячно завозить по 80 тысяч тонн коксующегося угля из США для обеспечения работы входящих в группу металлургических комбинатов после остановки шахты в Красноармейске в ДНР, говорится в сообщении компании.
В конце прошлого года агентство Рейтер со ссылкой на источники в промышленности сообщало, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске в Донбассе. Позднее украинские СМИ сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты.
"В Украину прибыло первое в этом году судно с коксующимся углем из США, зафрахтованное группой Метинвест. Балкер Bison привез 80 тысяч тонн угля из собственного предприятия группы в США - United Coal Company (UCC), которое поможет обеспечить устойчивую работу украинских металлургических комбинатов группы после приостановки работы Покровской (Красноармейской – ред.) угольной группы. Метинвест в дальнейшем ожидает получать по одному кораблю с 80 тысячами тонн американского коксующегося угля ежемесячно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Метинвеста".
В компании отметили, что это позволит закрыть часть потребностей "Запорожстали" и "Каметстали".
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По информации "Метвенвеста", United Coal Company - производитель металлургического угля, работающий в США. Компанию, основанную в 2004 году, группа "Метинвест" приобрела в апреле 2009 года.
Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
 
ЭкономикаУКРАИНАугольСША
 
 
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