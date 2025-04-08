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Фонд Баффета с 2022 года предоставил Украине 800 миллионов долларов
Фонд Баффета с 2022 года предоставил Украине 800 миллионов долларов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Фонд Баффета с 2022 года предоставил Украине 800 миллионов долларов
Фонд Говарда Баффета, созданный сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, с 2022 года предоставил примерно 800 миллионов долларов Украине, в этом году сумма, | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:53+0300
2025-04-08T13:53+0300
2025-04-08T13:53+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Фонд Говарда Баффета, созданный сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, с 2022 года предоставил примерно 800 миллионов долларов Украине, в этом году сумма, как ожидается, превысит 1 миллиард долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Фонд Баффета... предоставил около 800 миллионов долларов Украине с начала... (конфликта в 2022 году - ред.), в том числе 175 миллионов долларов на гуманитарное разминирование", - говорится в публикации. Отмечается, что фонд выделяет средства на гуманитарные нужды. По словам Говарда Баффета, общая сумма, выделенных фондом средств для Киева, в этом году превзойдет миллиард долларов. По данным агентства, с 2022 года он совершил по меньшей мере 18 визитов на Украину. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, Баффет с 2023 года поддерживает контакт с украинским министром экономики Юлией Свириденко и встретился с ней в ходе своей последней поездки на Украину, которую описывает агентство. Ассошиэйтед Пресс также указывает на то, что фонд Говарда Баффета профинансировал несколько поездок делегаций американских конгрессменов на Украину в 2023 году и планирует поспособствовать еще одному визиту в мае этого года.
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финансы, киев, уоррен баффет
Экономика, Финансы, Киев, Уоррен Баффет
Фонд Баффета с 2022 года предоставил Украине 800 миллионов долларов
AP: фонд Баффета предоставил Украине около 800 миллионов долларов
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Фонд Говарда Баффета, созданный сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, с 2022 года предоставил примерно 800 миллионов долларов Украине, в этом году сумма, как ожидается, превысит 1 миллиард долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Фонд Баффета... предоставил около 800 миллионов долларов Украине с начала... (конфликта в 2022 году - ред.), в том числе 175 миллионов долларов на гуманитарное разминирование", - говорится в публикации.
Отмечается, что фонд выделяет средства на гуманитарные нужды. По словам Говарда Баффета, общая сумма, выделенных фондом средств для Киева, в этом году превзойдет миллиард долларов.
По данным агентства, с 2022 года он совершил по меньшей мере 18 визитов на Украину. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, Баффет с 2023 года поддерживает контакт с украинским министром экономики Юлией Свириденко и встретился с ней в ходе своей последней поездки на Украину, которую описывает агентство.
Ассошиэйтед Пресс также указывает на то, что фонд Говарда Баффета профинансировал несколько поездок делегаций американских конгрессменов на Украину в 2023 году и планирует поспособствовать еще одному визиту в мае этого года.
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