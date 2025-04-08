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Бельгия выделила Украине миллиард евро помощи

Бельгия выделила Украине миллиард евро помощи - 08.04.2025, ПРАЙМ

Бельгия выделила Украине миллиард евро помощи

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе своего визита на Украину объявил о выделении пакета помощи в размере миллиарда евро из средств, поступивших от... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:31+0300

2025-04-08T16:31+0300

2025-04-08T16:31+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе своего визита на Украину объявил о выделении пакета помощи в размере миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России. "Мы выделяем пакет помощи на один миллиард евро", - сообщил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По словам Де Вевера, Бельгия планирует ежегодно выделять Украине такую сумму в виде помощи. Ранее сообщалось, что бельгийского премьера в поездке сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности. В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направились представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение. Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели. Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС. Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание.

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финансы, украина, бельгия