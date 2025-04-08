https://1prime.ru/20250408/valyuta-856487828.html

ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами

ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте снизились до 10,2 миллиарда с 12,4 миллиарда долларов в феврале на фоне негативной динамики цен на... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T19:17+0300

2025-04-08T19:17+0300

2025-04-08T19:17+0300

экономика

банк россии

продажа валюты

экспортеры

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/02/763320269_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_51ee715031d36675219fa4a306634e43.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте снизились до 10,2 миллиарда с 12,4 миллиарда долларов в феврале на фоне негативной динамики цен на нефть Urals, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами снизился с 12,4 миллиарда долларов в феврале до 10,2 миллиарда в марте на фоне негативной динамики цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний. Среднедневные чистые продажи сократились на 22% и составили 485 миллионов долларов", - говорится в обзоре. По оценке регулятора, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2025 года составило 80%, снизившись на 22 процентного пункта относительно декабря 2024 года.

https://1prime.ru/20250304/minfin-855459678.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, продажа валюты, экспортеры