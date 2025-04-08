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ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами
ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте снизились до 10,2 миллиарда с 12,4 миллиарда долларов в феврале на фоне негативной динамики цен на... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T19:17+0300
2025-04-08T19:17+0300
экономика
банк россии
продажа валюты
экспортеры
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте снизились до 10,2 миллиарда с 12,4 миллиарда долларов в феврале на фоне негативной динамики цен на нефть Urals, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами снизился с 12,4 миллиарда долларов в феврале до 10,2 миллиарда в марте на фоне негативной динамики цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний. Среднедневные чистые продажи сократились на 22% и составили 485 миллионов долларов", - говорится в обзоре. По оценке регулятора, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2025 года составило 80%, снизившись на 22 процентного пункта относительно декабря 2024 года.
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банк россии, продажа валюты, экспортеры
Экономика, Банк России, продажа валюты, экспортеры
19:17 08.04.2025
 
ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами

ЦБ РФ: чистые продажи валюты экспортерами РФ упали в марте до $10,2 млрд

© fotolia.com / ElenaR%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / ElenaR
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте снизились до 10,2 миллиарда с 12,4 миллиарда долларов в феврале на фоне негативной динамики цен на нефть Urals, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами снизился с 12,4 миллиарда долларов в феврале до 10,2 миллиарда в марте на фоне негативной динамики цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний. Среднедневные чистые продажи сократились на 22% и составили 485 миллионов долларов", - говорится в обзоре.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Минфин: укрепление рубля не связано со смягчением норм по продаже валюты
4 марта, 16:11
По оценке регулятора, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2025 года составило 80%, снизившись на 22 процентного пункта относительно декабря 2024 года.
 
ЭкономикаБанк Россиипродажа валютыэкспортеры
 
 
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