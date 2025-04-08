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ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами

ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами

Чистые продажи валюты на российском рынке физлицами в марте составили 0,2 миллиарда рублей против покупок на 6,5 миллиарда в феврале, говорится в обзоре рисков... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T19:32+0300

2025-04-08T19:32+0300

2025-04-08T19:32+0300

экономика

физлица

продажа валюты

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты на российском рынке физлицами в марте составили 0,2 миллиарда рублей против покупок на 6,5 миллиарда в феврале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "На фоне небольшой волатильности валютного курса население в различные дни марта становилось либо нетто-продавцом, либо нетто-покупателем иностранной валюты. По итогам месяца граждане продали валюты всего на 0,2 миллиарда рублей (месяцем ранее – купили на 6,5 миллиарда)", - говорится в обзоре. "Третий месяц подряд наблюдается сужение спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем с февраля по март по операциям с долларом они снизились с 3,41 до 2,99 рубля соответственно; по операциям с евро – с 3,09 до 2,90 рубля соответственно. При этом на фоне повышенной волатильности рубля спреды оставались на уровне выше средних показателей 2024 года (2,63 рубля по доллару и 2,60 рубля по евро)", - также говорится в обзоре. Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля. "Диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США – с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню – с 14,2 до 9,5% соответственно", - оценил регулятор.

https://1prime.ru/20250408/valyuta-856487828.html

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физлица, продажа валюты