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ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами - 08.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами
ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами
Чистые продажи валюты на российском рынке физлицами в марте составили 0,2 миллиарда рублей против покупок на 6,5 миллиарда в феврале, говорится в обзоре рисков... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T19:32+0300
2025-04-08T19:32+0300
экономика
физлица
продажа валюты
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты на российском рынке физлицами в марте составили 0,2 миллиарда рублей против покупок на 6,5 миллиарда в феврале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "На фоне небольшой волатильности валютного курса население в различные дни марта становилось либо нетто-продавцом, либо нетто-покупателем иностранной валюты. По итогам месяца граждане продали валюты всего на 0,2 миллиарда рублей (месяцем ранее – купили на 6,5 миллиарда)", - говорится в обзоре. "Третий месяц подряд наблюдается сужение спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем с февраля по март по операциям с долларом они снизились с 3,41 до 2,99 рубля соответственно; по операциям с евро – с 3,09 до 2,90 рубля соответственно. При этом на фоне повышенной волатильности рубля спреды оставались на уровне выше средних показателей 2024 года (2,63 рубля по доллару и 2,60 рубля по евро)", - также говорится в обзоре. Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля. "Диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США – с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню – с 14,2 до 9,5% соответственно", - оценил регулятор.
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физлица, продажа валюты
Экономика, физлица, продажа валюты
19:32 08.04.2025
 
ЦБ РФ привел данные о чистых продажах валюты физлицами

ЦБ РФ: продажи валюты физлицами в марте - 0,2 млрд руб против покупок в феврале

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро, долларов США и китайских юаней
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты на российском рынке физлицами в марте составили 0,2 миллиарда рублей против покупок на 6,5 миллиарда в феврале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.
"На фоне небольшой волатильности валютного курса население в различные дни марта становилось либо нетто-продавцом, либо нетто-покупателем иностранной валюты. По итогам месяца граждане продали валюты всего на 0,2 миллиарда рублей (месяцем ранее – купили на 6,5 миллиарда)", - говорится в обзоре.
"Третий месяц подряд наблюдается сужение спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем с февраля по март по операциям с долларом они снизились с 3,41 до 2,99 рубля соответственно; по операциям с евро – с 3,09 до 2,90 рубля соответственно. При этом на фоне повышенной волатильности рубля спреды оставались на уровне выше средних показателей 2024 года (2,63 рубля по доллару и 2,60 рубля по евро)", - также говорится в обзоре.
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
ЦБ РФ сообщили о падении продаж валюты экспортерами
19:17
Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля. "Диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США – с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню – с 14,2 до 9,5% соответственно", - оценил регулятор.
 
Экономикафизлицапродажа валюты
 
 
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