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Банк России обозначил на среду курс юаня, доллара и евро
Банк России обозначил на среду курс юаня, доллара и евро - 08.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил на среду курс юаня, доллара и евро
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,22 копейки, до 11,5664 рубля, доллара - на 72,5 копейки, до 85,4641 рубля, евро - на | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:01+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,22 копейки, до 11,5664 рубля, доллара - на 72,5 копейки, до 85,4641 рубля, евро - на 99,87 копейки, до 93,7755 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил на среду курс юаня, доллара и евро
ЦБ: официальный курс юаня на среду - 11,57, доллара - 85,46, евро - 93,78 руб
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,22 копейки, до 11,5664 рубля, доллара - на 72,5 копейки, до 85,4641 рубля, евро - на 99,87 копейки, до 93,7755 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Банк России пообещал усилить давление на мошенников
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.