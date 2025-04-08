https://1prime.ru/20250408/vengriya-856480955.html
Венгрия после выхода из МУС не собирается покидать ЕС, заявил Сийярто
Венгрия после выхода из МУС не собирается покидать ЕС, заявил Сийярто - 08.04.2025, ПРАЙМ
Венгрия после выхода из МУС не собирается покидать ЕС, заявил Сийярто
Венгрия не собирается покидать Евросоюз после решения выйти из Международного уголовного суда (МУС), однако хочет увидеть в ЕС реформы, заявил венгерский... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T16:13+0300
2025-04-08T16:13+0300
2025-04-08T16:13+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Венгрия не собирается покидать Евросоюз после решения выйти из Международного уголовного суда (МУС), однако хочет увидеть в ЕС реформы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Вы же о Евросоюзе? Не, нечего и говорить, разумеется... Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентноспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне", - заявил глава венгерского МИД телеканалу Блумберг, отвечая на вопрос журналистки, рассматривает ли Венгрия выход из ЕС. Как отметил Сийярто, Венгрия хочет, чтобы Евросоюз представлял собой не "супергосударство, управляемое из Брюсселя", а союз сильных стран. В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
https://1prime.ru/20250403/mus-856351607.html
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венгрия, ес, петер сийярто, мус
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, Петер Сийярто, МУС
Венгрия после выхода из МУС не собирается покидать ЕС, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия после выхода из МУС не собирается покидать ЕС
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Венгрия не собирается покидать Евросоюз после решения выйти из Международного уголовного суда (МУС), однако хочет увидеть в ЕС реформы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Вы же о Евросоюзе? Не, нечего и говорить, разумеется... Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентноспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне", - заявил глава венгерского МИД телеканалу Блумберг, отвечая на вопрос журналистки, рассматривает ли Венгрия выход из ЕС.
Как отметил Сийярто, Венгрия хочет, чтобы Евросоюз представлял собой не "супергосударство, управляемое из Брюсселя", а союз сильных стран.
В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС