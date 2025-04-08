https://1prime.ru/20250408/vsu-856472684.html
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики - 08.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
Российские объекты энергетики за минувшие сутки дважды подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:41+0300
2025-04-08T13:41+0300
2025-04-08T13:41+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские объекты энергетики за минувшие сутки дважды подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. Как отметили в военном ведомстве, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.
https://1prime.ru/20250408/ukraina-856469553.html
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
МО: ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские объекты энергетики за минувшие сутки дважды подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.
СМИ: ВСУ закупают оружие на деньги, выделенные на жалование военным