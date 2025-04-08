https://1prime.ru/20250408/vsu-856472684.html

ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики

ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики - 08.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики

Российские объекты энергетики за минувшие сутки дважды подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:41+0300

2025-04-08T13:41+0300

2025-04-08T13:41+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские объекты энергетики за минувшие сутки дважды подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. Как отметили в военном ведомстве, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.

https://1prime.ru/20250408/ukraina-856469553.html

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россия, всу