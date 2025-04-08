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Россия намерена принять участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/vto-856489912.html
Россия намерена принять участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин
Россия намерена принять участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
Россия намерена принять участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин
Россия планирует принять участие в консультациях, запланированных на следующую неделю председателем генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО)... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T21:10+0300
2025-04-08T21:50+0300
экономика
россия
вто
пошлины
последствия
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ЖЕНЕВА, 8 апр – ПРАЙМ. Россия планирует принять участие в консультациях, запланированных на следующую неделю председателем генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) Сакером Абдуллой Альмокбелем по вопросу о последствиях введения пошлин для многосторонней торговой системы, сообщил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов. Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему. "Планируем", - ответил он на вопрос, планирует ли РФ принять участие в этих консультациях. Пять споров против пошлин США было инициировано в органе по разрешению споров ВТО с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ВТО Джессика Эрмоса. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение. В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
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россия, вто, пошлины, последствия
Экономика, РОССИЯ, ВТО, пошлины, последствия
21:10 08.04.2025 (обновлено: 21:50 08.04.2025)
 
Россия намерена принять участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин

Платонов: РФ намерена принять участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 апр – ПРАЙМ. Россия планирует принять участие в консультациях, запланированных на следующую неделю председателем генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) Сакером Абдуллой Альмокбелем по вопросу о последствиях введения пошлин для многосторонней торговой системы, сообщил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов.
Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему.
"Планируем", - ответил он на вопрос, планирует ли РФ принять участие в этих консультациях.
Пять споров против пошлин США было инициировано в органе по разрешению споров ВТО с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ВТО Джессика Эрмоса.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
В ВТО рассказали о количестве споров против американских пошлин
17:15
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
 
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