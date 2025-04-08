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В WinRAR нашли уязвимость, позволяющую обойти защиту Windows - 08.04.2025, ПРАЙМ
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В WinRAR нашли уязвимость, позволяющую обойти защиту Windows
В WinRAR нашли уязвимость, позволяющую обойти защиту Windows - 08.04.2025, ПРАЙМ
В WinRAR нашли уязвимость, позволяющую обойти защиту Windows
Специалисты обнаружили уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код без предупреждения, сообщается в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:30+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Специалисты обнаружили уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код без предупреждения, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код на Windows без предупреждения. Сценарий распространения предполагает скачивание архива, внутри которого, наряду с легитимными файлами, размещена ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков", - говорится в сообщении. Отмечается, что на территории России подтвержденных атак пока нет, но уязвимость может иметь высокий риск эксплуатации в реальной среде из-за широкого распространения WinRAR и обхода встроенной защиты Windows. Ведомство порекомендовало не скачивать архивы из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше.
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технологии, общество , москва, мвд
Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
08:30 08.04.2025
 
В WinRAR нашли уязвимость, позволяющую обойти защиту Windows

МВД обнаружило уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Специалисты обнаружили уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код без предупреждения, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код на Windows без предупреждения. Сценарий распространения предполагает скачивание архива, внутри которого, наряду с легитимными файлами, размещена ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории России подтвержденных атак пока нет, но уязвимость может иметь высокий риск эксплуатации в реальной среде из-за широкого распространения WinRAR и обхода встроенной защиты Windows.
Ведомство порекомендовало не скачивать архивы из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше.
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