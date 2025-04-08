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Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ

Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ

Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T18:40+0300

2025-04-08T18:40+0300

2025-04-08T18:40+0300

происшествия

псков

университет

ректор

задержание

хищение

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении ректора ПсковГУ Ильиной возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, она задержана", – сказал собеседник агентства. Официальным комментарием правоохранителей по поводу задержания Ильиной РИА Новости пока не располагает.

https://1prime.ru/20250314/khischenie-855776572.html

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псков, университет, ректор, задержание, хищение