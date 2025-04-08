https://1prime.ru/20250408/zaderzhanie-856486140.html
Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ
Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ
Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:40+0300
2025-04-08T18:40+0300
2025-04-08T18:40+0300
происшествия
псков
университет
ректор
задержание
хищение
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении ректора ПсковГУ Ильиной возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, она задержана", – сказал собеседник агентства. Официальным комментарием правоохранителей по поводу задержания Ильиной РИА Новости пока не располагает.
https://1prime.ru/20250314/khischenie-855776572.html
псков
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_203ee8884b6364f17ca56da49c825025.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, университет, ректор, задержание, хищение
Происшествия, Псков, Университет, ректор, задержание, хищение
Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ
РИА Новости: ректор ПсковГУ Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств