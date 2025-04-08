https://1prime.ru/20250408/zakharova-856473687.html
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы - 08.04.2025, ПРАЙМ
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы
Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:58+0300
2025-04-08T13:58+0300
2025-04-08T13:58+0300
политика
россия
мария захарова
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_90ea309341f9562ab894a6649ba4fdf0.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ. Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.
https://1prime.ru/20250403/mid-856344527.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_cc51b5cbb96dd925dc8d7a21320c3136.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, белоруссия
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, БЕЛОРУССИЯ
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы
Захарова: Россия и Белоруссия хранят европейскость больше, чем Западная Европа
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ.
Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.
Захарова иронично отреагировала на планы ЕС оказать военную помощь Украине