https://1prime.ru/20250408/zakharova-856473687.html

Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы

Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы - 08.04.2025, ПРАЙМ

Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы

Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:58+0300

2025-04-08T13:58+0300

2025-04-08T13:58+0300

политика

россия

мария захарова

белоруссия

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ. Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.

https://1prime.ru/20250403/mid-856344527.html

белоруссия

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россия, мария захарова, белоруссия