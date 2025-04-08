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Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы - 08.04.2025, ПРАЙМ
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы
Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:58+0300
2025-04-08T13:58+0300
политика
россия
мария захарова
белоруссия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ. Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.
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россия, мария захарова, белоруссия
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, БЕЛОРУССИЯ
13:58 08.04.2025
 
Захарова сравнила Россию и Белоруссию со странами Западной Европы

Захарова: Россия и Белоруссия хранят европейскость больше, чем Западная Европа

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ.
Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Захарова иронично отреагировала на планы ЕС оказать военную помощь Украине
3 апреля, 11:49
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваБЕЛОРУССИЯ
 
 
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