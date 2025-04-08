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"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта
"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта - 08.04.2025, ПРАЙМ
"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта
С самого начала конфликта Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в планировании операций. Об этом в социальных сетях написал экс-главком ВСУ Валерий... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:52+0300
2025-04-08T10:52+0300
2025-04-08T10:52+0300
политика
украина
валерий залужный
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. С самого начала конфликта Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в планировании операций. Об этом в социальных сетях написал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.По словам Залужного, украинские представители были размещены в штабе Европейского командования США в немецком Штутгарте и Висбадене. Кроме того, с помощью Великобритании был создан оперативный штаб для планирования операций украинской армии."В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — отметил он.Согласно сообщению газеты New York Times, ВМС США получили разрешение на координацию операций в крымских водах в 2022 году, а ЦРУ США координировало атаки украинских БПЛА на российские корабли в порту Севастополь. С начала 2024 года американцы также начали помогать ВСУ проводить удары вглубь российской территории.
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украина, валерий залужный
Политика, УКРАИНА, Валерий Залужный
"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта
Залужный: с самого начала конфликта США помогали ВСУ с планированием операций
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. С самого начала конфликта Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в планировании операций. Об этом в социальных сетях написал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
По словам Залужного, украинские представители были размещены в штабе Европейского командования США в немецком Штутгарте и Висбадене. Кроме того, с помощью Великобритании был создан оперативный штаб для планирования операций украинской армии.
"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — отметил он.
Согласно сообщению газеты New York Times, ВМС США получили разрешение на координацию операций в крымских водах в 2022 году, а ЦРУ США координировало атаки украинских БПЛА на российские корабли в порту Севастополь. С начала 2024 года американцы также начали помогать ВСУ проводить удары вглубь российской территории.
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам