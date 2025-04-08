https://1prime.ru/20250408/zaluzhnyy-856465458.html

"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта

"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта - 08.04.2025, ПРАЙМ

"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта

С самого начала конфликта Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в планировании операций. Об этом в социальных сетях написал экс-главком ВСУ Валерий... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:52+0300

2025-04-08T10:52+0300

2025-04-08T10:52+0300

политика

украина

валерий залужный

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. С самого начала конфликта Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в планировании операций. Об этом в социальных сетях написал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.По словам Залужного, украинские представители были размещены в штабе Европейского командования США в немецком Штутгарте и Висбадене. Кроме того, с помощью Великобритании был создан оперативный штаб для планирования операций украинской армии."В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — отметил он.Согласно сообщению газеты New York Times, ВМС США получили разрешение на координацию операций в крымских водах в 2022 году, а ЦРУ США координировало атаки украинских БПЛА на российские корабли в порту Севастополь. С начала 2024 года американцы также начали помогать ВСУ проводить удары вглубь российской территории.

https://1prime.ru/20250331/zaluzhnyy-856250809.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, валерий залужный