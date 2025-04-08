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В Финляндии россиянам запрещают проводить сделки с недвижимостью

В Финляндии россиянам запрещают проводить сделки с недвижимостью - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Финляндии россиянам запрещают проводить сделки с недвижимостью

Финский парламент одобрил в первом чтении законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, сообщает во вторник законодательный орган. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T22:01+0300

2025-04-08T22:01+0300

2025-04-08T22:32+0300

политика

парламент

законопроект

недвижимость

россияне

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Финский парламент одобрил в первом чтении законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, сообщает во вторник законодательный орган. Правительство Финляндии 6 февраля внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам. "Парламент одобрил содержание законопроекта, включенного в предложении правительства HE 2/2025 vp… Первое чтение законопроекта было завершено", - говорится в сообщении. Дата второго чтения пока не назначена. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.

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парламент, законопроект, недвижимость, россияне