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Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят - 08.04.2025, ПРАЙМ
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят
Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T02:30+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева.
По её данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.
Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.
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Экономика, МОСКВА, СК РФ, РАНХиГС
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят
Эксперт Голубева: зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят на 4,5%
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева.
По её данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.
Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.