Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/zarplaty-856457010.html
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят - 08.04.2025, ПРАЙМ
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят
Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T02:30+0300
2025-04-08T02:30+0300
экономика
москва
ск рф
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856457010.jpg?1744068641
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева. По её данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей. Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, ск рф, ранхигс
Экономика, МОСКВА, СК РФ, РАНХиГС
02:30 08.04.2025
 
Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят

Эксперт Голубева: зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят на 4,5%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева.
По её данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.
Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.
 
ЭкономикаМОСКВАСК РФРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала