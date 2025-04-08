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Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят

Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят - 08.04.2025, ПРАЙМ

Зарплаты сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы повысят

Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T02:30+0300

2025-04-08T02:30+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5%, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году - ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, - это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей - ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%", - сказала Голубева. По её данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей. Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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