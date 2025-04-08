Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250408/zelenskiy-856472246.html
"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского
"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не просит передавать Вооруженным силам Украины наступательное оружие в своих видеообращениях. Об этом заявил... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:29+0300
2025-04-08T13:29+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не просит передавать Вооруженным силам Украины наступательное оружие в своих видеообращениях. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем аккаунте в Telegram."Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — заметил парламентарий.Дубинский подчеркнул, что подобное поведение говорит о том, что украинский конфликт закончился в головах" тех, кто принимает решения.
https://1prime.ru/20250408/tramp-856462049.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:29 08.04.2025
 
"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского

Дубинский: в видео Зеленского пропали упоминания о наступательном оружии и НАТО

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не просит передавать Вооруженным силам Украины наступательное оружие в своих видеообращениях. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем аккаунте в Telegram.
"Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — заметил парламентарий.
Дубинский подчеркнул, что подобное поведение говорит о том, что украинский конфликт закончился в головах" тех, кто принимает решения.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с необычной просьбой
09:04
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала