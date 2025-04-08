https://1prime.ru/20250408/zelenskiy-856472246.html

"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского

"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского - 08.04.2025, ПРАЙМ

"Исчезли упоминания". В Раде указали на странную деталь в словах Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не просит передавать Вооруженным силам Украины наступательное оружие в своих видеообращениях. Об этом заявил... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:29+0300

2025-04-08T13:29+0300

2025-04-08T13:29+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не просит передавать Вооруженным силам Украины наступательное оружие в своих видеообращениях. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем аккаунте в Telegram."Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — заметил парламентарий.Дубинский подчеркнул, что подобное поведение говорит о том, что украинский конфликт закончился в головах" тех, кто принимает решения.

https://1prime.ru/20250408/tramp-856462049.html

украина

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украина, владимир зеленский