https://1prime.ru/20250408/zoloto-856460379.html
Золото дорожает после трех дней снижения
Золото дорожает после трех дней снижения - 08.04.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после трех дней снижения
Цена на золото во вторник утром увеличивается на 1,4% после трех дней снижения на фоне масштабной распродажи, следует из данных торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:22+0300
2025-04-08T08:22+0300
2025-04-08T08:22+0300
экономика
рынки
торги
москва
сша
китай
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром увеличивается на 1,4% после трех дней снижения на фоне масштабной распродажи, следует из данных торгов. По состоянию на 8.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 41,65 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 1,4%, до 3 015,31 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,59%, до 30,075 доллара за унцию. За предыдущие три торговых сессии стоимость золота снизилась более чем на 5%, опускаясь ниже 3 тысяч долларов за унцию. Во вторник цена несколько корректируется, оставаясь при этом ниже отметки начала апреля примерно в 3,15 тысячи долларов. В последние дни рынки были волатильны после того, как президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины, а Китай принял ответные меры. Такие события усилили опасения инвесторов по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что вызвало снижение фондовых рынков в мире.
https://1prime.ru/20250407/zoloto-856447453.html
москва
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, москва, сша, китай, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Comex
Золото дорожает после трех дней снижения
Золото дорожает на 1,4% после трех дней снижения
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром увеличивается на 1,4% после трех дней снижения на фоне масштабной распродажи, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 41,65 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 1,4%, до 3 015,31 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,59%, до 30,075 доллара за унцию.
За предыдущие три торговых сессии стоимость золота снизилась более чем на 5%, опускаясь ниже 3 тысяч долларов за унцию. Во вторник цена несколько корректируется, оставаясь при этом ниже отметки начала апреля примерно в 3,15 тысячи долларов.
В последние дни рынки были волатильны после того, как президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины, а Китай принял ответные меры. Такие события усилили опасения инвесторов по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что вызвало снижение фондовых рынков в мире.
ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России