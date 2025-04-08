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Золото дорожает после трех дней снижения

Золото дорожает после трех дней снижения - 08.04.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает после трех дней снижения

Цена на золото во вторник утром увеличивается на 1,4% после трех дней снижения на фоне масштабной распродажи, следует из данных торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром увеличивается на 1,4% после трех дней снижения на фоне масштабной распродажи, следует из данных торгов. По состоянию на 8.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 41,65 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 1,4%, до 3 015,31 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,59%, до 30,075 доллара за унцию. За предыдущие три торговых сессии стоимость золота снизилась более чем на 5%, опускаясь ниже 3 тысяч долларов за унцию. Во вторник цена несколько корректируется, оставаясь при этом ниже отметки начала апреля примерно в 3,15 тысячи долларов. В последние дни рынки были волатильны после того, как президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины, а Китай принял ответные меры. Такие события усилили опасения инвесторов по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что вызвало снижение фондовых рынков в мире.

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