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Цены на золото уверенно идут вверх

Цены на золото уверенно идут вверх - 08.04.2025, ПРАЙМ

Цены на золото уверенно идут вверх

Стоимость золота растет почти на 2% во вторник после трех торговых сессий снижения цены подряд, следует из данных торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% во вторник после трех торговых сессий снижения цены подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 53,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,78%, до 3 026,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,96% - до 30,185 доллара за унцию. За три предыдущих торговых дня золото подешевело на 5,4%. Трейдеры с беспокойством оценивали потенциальные риски, связанные с введением президентом США Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран. В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. Затем, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее. Всё это может в том числе повлиять и на торговлю фьючерсами на золото.

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торги, золото, цены