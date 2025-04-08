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Цены на золото уверенно идут вверх - 08.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250408/zoloto-856485166.html
Цены на золото уверенно идут вверх
Цены на золото уверенно идут вверх - 08.04.2025, ПРАЙМ
Цены на золото уверенно идут вверх
Стоимость золота растет почти на 2% во вторник после трех торговых сессий снижения цены подряд, следует из данных торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:03+0300
2025-04-08T18:04+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% во вторник после трех торговых сессий снижения цены подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 53,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,78%, до 3 026,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,96% - до 30,185 доллара за унцию. За три предыдущих торговых дня золото подешевело на 5,4%. Трейдеры с беспокойством оценивали потенциальные риски, связанные с введением президентом США Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран. В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. Затем, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее. Всё это может в том числе повлиять и на торговлю фьючерсами на золото.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:03 08.04.2025 (обновлено: 18:04 08.04.2025)
 
Цены на золото уверенно идут вверх

Торги: золото дорожает более чем на 1% после трех сессий снижения цены подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% во вторник после трех торговых сессий снижения цены подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 53,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,78%, до 3 026,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,96% - до 30,185 доллара за унцию.
За три предыдущих торговых дня золото подешевело на 5,4%. Трейдеры с беспокойством оценивали потенциальные риски, связанные с введением президентом США Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран.
В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. Затем, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Рынок золота на Московской бирже в I квартале вырос на 53%
Вчера, 09:29
Всё это может в том числе повлиять и на торговлю фьючерсами на золото.
 
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