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"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца

"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца - 08.04.2025, ПРАЙМ

"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца

В марте текущего года в условиях неопределенности и негативного воздействия введенных против России рестрикций самым доходным активом в марте стало золото,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T22:35+0300

2025-04-08T22:35+0300

2025-04-08T22:39+0300

экономика

банк россии

золото

доходность

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В марте текущего года в условиях неопределенности и негативного воздействия введенных против России рестрикций самым доходным активом в марте стало золото, опередившее по прибыльности как ценные бумаги, так и валюту, указывается в документах ЦБ РФ."На фоне глобальной неопределенности и вводимых пошлин со стороны США наибольшую доходность за месяц показало золото (4,1%)", - говорится в материалах регулятора.Как сообщили в Банке России, номинированные в рублях облигации, акции, а также инструменты, которые завязаны на курсы валют, продемонстрировали в марте отрицательные результаты.

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банк россии, золото, доходность