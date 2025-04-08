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"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца
"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца - 08.04.2025, ПРАЙМ
"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца
В марте текущего года в условиях неопределенности и негативного воздействия введенных против России рестрикций самым доходным активом в марте стало золото,... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T22:35+0300
2025-04-08T22:35+0300
2025-04-08T22:39+0300
экономика
банк россии
золото
доходность
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В марте текущего года в условиях неопределенности и негативного воздействия введенных против России рестрикций самым доходным активом в марте стало золото, опередившее по прибыльности как ценные бумаги, так и валюту, указывается в документах ЦБ РФ."На фоне глобальной неопределенности и вводимых пошлин со стороны США наибольшую доходность за месяц показало золото (4,1%)", - говорится в материалах регулятора.Как сообщили в Банке России, номинированные в рублях облигации, акции, а также инструменты, которые завязаны на курсы валют, продемонстрировали в марте отрицательные результаты.
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банк россии, золото, доходность
Экономика, Банк России, золото, доходность
"На фоне неопределенности". Банк России назвал самый доходный актив месяца
Банк России: на фоне нестабильности золото в марте стало самым доходным активом