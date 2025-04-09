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"Акт о капитуляции" . Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца - 09.04.2025, ПРАЙМ
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"Акт о капитуляции" . Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца
"Акт о капитуляции" . Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Акт о капитуляции" . Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:31+0300
2025-04-09T18:31+0300
политика
германия
адг
фридрих мерц
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами коалиционное соглашение является "актом о капитуляции" лидера христианских демократов и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Представленное коалиционное соглашение является актом о капитуляции Фридриха Мерца. Коалиционное соглашение является актом о капитуляции ХДС/ХСС. Ни одно предвыборное обещание не выполнено, поворот в миграционной политике снова отложен в долгий ящик, отказ от атомной энергетики и "отопительный диктат" остаются в силе. Мерц потерпел неудачу по всем фронтам еще до своего возможного избрания канцлером", - заявила Вайдель на пресс-конференции. Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix. По её мнению, документ не только не содержит никаких решений проблем страны, а напротив, угрожает процветанию и безопасности Германии. "В документе повсюду виден почерк проигравшей на выборах СДПГ, приправленный заискиванием перед "Зелеными", которые на заднем плане все еще определяют направления политики", - добавила она. Она пообещала, что АдГ, как самая сильная партия в Германии, будет активно противостоять этой политике в оппозиции. Вайдель также выразила уверенность, что по итогам следующих выборов АдГ будут в правительстве. Ранее "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, следует из данных опроса компании Ipsos.
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германия, адг, фридрих мерц
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, Фридрих Мерц
18:31 09.04.2025
 
"Акт о капитуляции" . Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца

Лидер АдГ Вайдель назвала коалиционное соглашение "актом о капитуляции" Мерца

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами коалиционное соглашение является "актом о капитуляции" лидера христианских демократов и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"Представленное коалиционное соглашение является актом о капитуляции Фридриха Мерца. Коалиционное соглашение является актом о капитуляции ХДС/ХСС. Ни одно предвыборное обещание не выполнено, поворот в миграционной политике снова отложен в долгий ящик, отказ от атомной энергетики и "отопительный диктат" остаются в силе. Мерц потерпел неудачу по всем фронтам еще до своего возможного избрания канцлером", - заявила Вайдель на пресс-конференции.
Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix.
По её мнению, документ не только не содержит никаких решений проблем страны, а напротив, угрожает процветанию и безопасности Германии.
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"В документе повсюду виден почерк проигравшей на выборах СДПГ, приправленный заискиванием перед "Зелеными", которые на заднем плане все еще определяют направления политики", - добавила она.
Она пообещала, что АдГ, как самая сильная партия в Германии, будет активно противостоять этой политике в оппозиции. Вайдель также выразила уверенность, что по итогам следующих выборов АдГ будут в правительстве.
Ранее "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, следует из данных опроса компании Ipsos.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГФридрих Мерц
 
 
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