https://1prime.ru/20250409/aeroporty-856532534.html

В аэропортах Внуково и Калуги ввели ограничения

В аэропортах Внуково и Калуги ввели ограничения - 09.04.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Внуково и Калуги ввели ограничения

Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T23:12+0300

2025-04-09T23:12+0300

2025-04-09T23:13+0300

происшествия

внуково

калуга

ограничения

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20250408/aeroport-856490543.html

внуково

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внуково, калуга, ограничения