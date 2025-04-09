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Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода

Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода - 09.04.2025, ПРАЙМ

Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода

Кабмин РФ поддержал позицию Банка России о введении единого платежного QR-кода, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T15:16+0300

2025-04-09T15:16+0300

2025-04-09T15:16+0300

экономика

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финансы

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эльвира набиуллина

анатолий аксаков

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ поддержал позицию Банка России о введении единого платежного QR-кода, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Мы получили положительный отзыв правительства о введении единого QR-кода. Правительство позицию Центрального банка поддержало", - сказал он, выступая в Госдуме. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в среду в очередной раз подчеркнула, что позиция ЦБ РФ - нужен универсальный QR-код. "Он должен базироваться на едином стандарте, и он должен разрабатываться национальной инфраструктурой", - отметила она. "Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем", - сказала Набиуллина. В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. Банк России изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции, говорила в феврале Набиуллина. В ноябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода. А в декабре Аксаков сообщил, что этот законопроект, скорее всего, будет перевнесен в Госдуму в весеннюю сессию.

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россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, анатолий аксаков