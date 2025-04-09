https://1prime.ru/20250409/aktsii-856526402.html

Российский рынок акций завершил основные торги падением

Российский рынок акций завершил основные торги падением - 09.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги падением

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 3,49%, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:01+0300

2025-04-09T19:01+0300

2025-04-09T19:02+0300

экономика

российский рынок акций

падение

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 3,49%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,49% - до 2 650,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 1 059,09 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,19%, до 969,92 пункта.

https://1prime.ru/20250408/aktsii-856487116.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, падение