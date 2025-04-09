https://1prime.ru/20250409/aktsii-856526402.html
Российский рынок акций завершил основные торги падением
Российский рынок акций завершил основные торги падением - 09.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги падением
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 3,49%, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:01+0300
2025-04-09T19:01+0300
2025-04-09T19:02+0300
экономика
российский рынок акций
падение
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 3,49%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,49% - до 2 650,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 1 059,09 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,19%, до 969,92 пункта.
https://1prime.ru/20250408/aktsii-856487116.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_7d0a5aef65f49eb1dbab242c3e1c0be6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, падение
Экономика, российский рынок акций, падение
Российский рынок акций завершил основные торги падением
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов упал на 3,49%
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 3,49%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,49% - до 2 650,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 1 059,09 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,19%, до 969,92 пункта.
Российский рынок акций продемонстрировал рост