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Российский рынок акций отыграл дневное падение - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/aktsii-856529471.html
Российский рынок акций отыграл дневное падение
Российский рынок акций отыграл дневное падение - 09.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций отыграл дневное падение
Российский рынок акций во время вечерней сессии отыграл дневное снижение и перешел к умеренному росту вместе с ценами на нефть, следует из данных торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:57+0300
2025-04-09T21:43+0300
экономика
российский рынок акций
рост
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отыграл дневное снижение и перешел к умеренному росту вместе с ценами на нефть, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.45 мск рос на 0,4% - до 2 758,4 пункта. На пике он демонстрировал рост почти на 1%. По итогам основных торгов он снизился на 3,49%. Мировые цены на нефть перешли к росту на 2% в среду после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран на 90 дней.
https://1prime.ru/20250409/aktsii-856526402.html
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
20:57 09.04.2025 (обновлено: 21:43 09.04.2025)
 
Российский рынок акций отыграл дневное падение

Российский рынок акций во время вечерней сессии перешел к росту, отыграв дневное падение

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отыграл дневное снижение и перешел к умеренному росту вместе с ценами на нефть, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.45 мск рос на 0,4% - до 2 758,4 пункта. На пике он демонстрировал рост почти на 1%. По итогам основных торгов он снизился на 3,49%.
Мировые цены на нефть перешли к росту на 2% в среду после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран на 90 дней.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил основные торги падением
19:01
 
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