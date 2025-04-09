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Российский рынок акций отыграл дневное падение

Российский рынок акций отыграл дневное падение - 09.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыграл дневное падение

Российский рынок акций во время вечерней сессии отыграл дневное снижение и перешел к умеренному росту вместе с ценами на нефть, следует из данных торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T20:57+0300

2025-04-09T20:57+0300

2025-04-09T21:43+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отыграл дневное снижение и перешел к умеренному росту вместе с ценами на нефть, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.45 мск рос на 0,4% - до 2 758,4 пункта. На пике он демонстрировал рост почти на 1%. По итогам основных торгов он снизился на 3,49%. Мировые цены на нефть перешли к росту на 2% в среду после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран на 90 дней.

https://1prime.ru/20250409/aktsii-856526402.html

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российский рынок акций, рост