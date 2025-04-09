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Протесты в Турции не затронут туризм, уверен аналитик - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Протесты в Турции не затронут туризм, уверен аналитик
Протесты в Турции не затронут туризм, уверен аналитик - 09.04.2025, ПРАЙМ
Протесты в Турции не затронут туризм, уверен аналитик
Ограниченные акции протеста в Турции никак не затронут туризм, а россияне будут предпочитать страну больше остальных направлений, заявил РИА Новости турецкий... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T10:17+0300
2025-04-09T10:17+0300
туризм
бизнес
россия
турция
стамбул
анкара
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АНКАРА, 9 апр – ПРАЙМ. Ограниченные акции протеста в Турции никак не затронут туризм, а россияне будут предпочитать страну больше остальных направлений, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности, российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в администрации турецкого президента. "Идея о том, что протесты в Турции негативно скажутся на туризме, необоснованная. Ведь очевидно, что эти протесты не носят массовый и длительный характер. Социальные и политические события могут произойти в каждой стране. Однако Турция является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Российские туристы входят в число тех, кто предпочитает Турцию больше всего. Необходимо видеть, что эти протесты не имеют отношения к иностранным туристам или зарубежным странам, а полностью связаны с внутренней политикой. Можно также сказать, что протесты уже происходят в ограниченных районах", - сказал собеседник агентства. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее проходили в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд. Как сообщил ранее РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке, влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты стараются удержать цены, несмотря на внешние факторы.
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туризм, бизнес, россия, турция, стамбул, анкара
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Анкара
10:17 09.04.2025
 
Протесты в Турции не затронут туризм, уверен аналитик

Аналитик Юджель: протесты в Турции не затронут туризм

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 9 апр – ПРАЙМ. Ограниченные акции протеста в Турции никак не затронут туризм, а россияне будут предпочитать страну больше остальных направлений, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности, российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в администрации турецкого президента.
"Идея о том, что протесты в Турции негативно скажутся на туризме, необоснованная. Ведь очевидно, что эти протесты не носят массовый и длительный характер. Социальные и политические события могут произойти в каждой стране. Однако Турция является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Российские туристы входят в число тех, кто предпочитает Турцию больше всего. Необходимо видеть, что эти протесты не имеют отношения к иностранным туристам или зарубежным странам, а полностью связаны с внутренней политикой. Можно также сказать, что протесты уже происходят в ограниченных районах", - сказал собеседник агентства.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее проходили в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.
По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Как сообщил ранее РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке, влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты стараются удержать цены, несмотря на внешние факторы.
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ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯСтамбулАнкара
 
 
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