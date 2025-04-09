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Apple уступила Microsoft первое место в рейтинге самых дорогих компаний

Apple уступила Microsoft первое место в рейтинге самых дорогих компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ

Apple уступила Microsoft первое место в рейтинге самых дорогих компаний

Американская корпорация Apple уступила по уровню капитализации компании Microsoft из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют данные торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T10:31+0300

2025-04-09T10:31+0300

2025-04-09T10:31+0300

технологии

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мировая экономика

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китай

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apple

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple уступила по уровню капитализации компании Microsoft из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов вторника акции Apple подешевели на 5%, Microsoft - только на 0,9%. В результате капитализация Apple сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, а стоимость Microsoft снизилась лишь до 2,64 триллиона долларов с 2,66 триллиона. В результате Apple опустилась на второе место в списке самых дорогих компаний мира. С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона долларов по состоянию на конец марта. Масштабные распродажи наблюдаются на фондовых рынках с прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" пошлины на импорт из ряда стран. Китай принял ответные меры, после чего Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая - уже, по сути, запретительные, в размере 104%, будут действовать со среды. Рынки опасаются, что торговые войны повлияют на мировую экономику и торговлю, эксперты закладывают снижение учётных ставок, в том числе в США. Так, по данным CME Group, теперь порядка 52% аналитиков ждут снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых. Днем ранее больше половины экспертов, напротив, по-прежнему ожидали сохранения ставки.

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технологии, рынки, мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, apple, microsoft