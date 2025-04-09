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Китайская фирма-сборщик техники Apple может переехать в США, пишет Reuters

Китайская фирма-сборщик техники Apple может переехать в США, пишет Reuters - 09.04.2025, ПРАЙМ

Китайская фирма-сборщик техники Apple может переехать в США, пишет Reuters

Китайская фирма Luxshare, занимающаяся сборкой техники американской компании Apple, рассматривает возможность переноса некоторых производственных мощностей из... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T20:17+0300

2025-04-09T20:17+0300

2025-04-09T20:18+0300

экономика

китай

apple

сша

пошлины

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Китайская фирма Luxshare, занимающаяся сборкой техники американской компании Apple, рассматривает возможность переноса некоторых производственных мощностей из КНР в США и другие страны на фоне пошлин американского президента Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на протокол разговора председателя совета директоров компании Ван Лайчунь с аналитиками. "Luxshare ведет переговоры с клиентами о вариантах реагирования на пошлины США путем переноса большего количества производства за пределы Китая, в том числе в США", - пишет агентство. В то же время Лайчунь отметила, что ее компания экспортирует лишь небольшую долю готовой продукции в США. Также она сообщила, что Luxshare рассматривает увеличение инвестиций в Юго-Восточной Азии. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.

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китай, apple, сша, пошлины