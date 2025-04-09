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Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве

Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве - 09.04.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве

Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере,... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T22:38+0300

2025-04-09T22:38+0300

2025-04-09T22:38+0300

происшествия

суд

псков

университет

ректор

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ПСКОВ, 9 апр - ПРАЙМ. Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Обвиняемой в совершении преступления по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса… Избрать обвиняемой Ильиной Наталье Анатольевне… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по седьмое июня 2025 года включительно", - огласила решение судья Надежда Прокофьева. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.

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суд, псков, университет, ректор, арест