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Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве
Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве - 09.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве
Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:38+0300
2025-04-09T22:38+0300
2025-04-09T22:38+0300
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ПСКОВ, 9 апр - ПРАЙМ. Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Обвиняемой в совершении преступления по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса… Избрать обвиняемой Ильиной Наталье Анатольевне… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по седьмое июня 2025 года включительно", - огласила решение судья Надежда Прокофьева. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
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Суд арестовал ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве
РИА Новости: суд арестовал на 2 месяца ректора ПсковГУ по статье о мошенничестве
ПСКОВ, 9 апр - ПРАЙМ. Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Обвиняемой в совершении преступления по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса… Избрать обвиняемой Ильиной Наталье Анатольевне… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по седьмое июня 2025 года включительно", - огласила решение судья Надежда Прокофьева.
Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств, пишут СМИ
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.