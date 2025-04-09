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Биржи Европы снижаются более чем на 3%
Биржи Европы снижаются более чем на 3% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются более чем на 3%
Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:36+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.20 мск британский индекс FTSE 100 падает на 3,38%, до 7 643,23 пункта, французский CAC 40 - на 3,63%, до 6 842,61 пункта, немецкий DAX - на 3,57%, до 19 532,06 пункта. "Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. После этого мировые финансовые рынки, в том числе европейские фондовые, стали сильно снижаться. При этом накануне они скорректировались было вверх, но сегодня вновь падают. Как сообщило ранее в среду агентство Рейтер, ссылаясь на источники, экономический рост в еврозоне может сократиться под воздействием пошлин США гораздо сильнее, чем первоначально предполагал Европейский центральный банк (ЕЦБ), или отсутствовать вовсе по итогам текущего года. Мы занимаем "оборонительную" позицию из-за неопределенности", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела инвестиционных стратегий и исследований St. Galler Kantonalbank Доминик Шмидлин (Dominik Schmidlin), добавив, что ожидает усиления волатильности в ближайшие недели.
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рынки, торги, индексы, европа, dax
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
Биржи Европы снижаются более чем на 3%
Биржи Европы в среду снижаются более чем на 3%
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.20 мск британский индекс FTSE 100 падает на 3,38%, до 7 643,23 пункта, французский CAC 40 - на 3,63%, до 6 842,61 пункта, немецкий DAX - на 3,57%, до 19 532,06 пункта.
"Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
После этого мировые финансовые рынки, в том числе европейские фондовые, стали сильно снижаться. При этом накануне они скорректировались было вверх, но сегодня вновь падают.
Как сообщило ранее в среду агентство Рейтер, ссылаясь на источники, экономический рост в еврозоне может сократиться под воздействием пошлин США гораздо сильнее, чем первоначально предполагал Европейский центральный банк (ЕЦБ), или отсутствовать вовсе по итогам текущего года.
Мы занимаем "оборонительную" позицию из-за неопределенности", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела инвестиционных стратегий и исследований St. Galler Kantonalbank Доминик Шмидлин (Dominik Schmidlin), добавив, что ожидает усиления волатильности в ближайшие недели.
Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель