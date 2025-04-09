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Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250409/birzhi-856529139.html
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин
Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:44+0300
2025-04-09T20:51+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта. Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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сша, биржа
Экономика, США, биржа
20:44 09.04.2025 (обновлено: 20:51 09.04.2025)
 
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин

Биржи США резко ускорили рост после заявления о приостановке введения пошлин

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта.
Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
20:40
 
ЭкономикаСШАбиржа
 
 
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