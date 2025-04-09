https://1prime.ru/20250409/birzhi-856529139.html

Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин

Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ

Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин

Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран,... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T20:44+0300

2025-04-09T20:44+0300

2025-04-09T20:51+0300

экономика

сша

биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта. Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://1prime.ru/20250409/poshliny-856529010.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, биржа