https://1prime.ru/20250409/birzhi-856529139.html
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин
Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:44+0300
2025-04-09T20:44+0300
2025-04-09T20:51+0300
экономика
сша
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта. Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://1prime.ru/20250409/poshliny-856529010.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cd6149cfc0965958e7605d9dcc0b9258.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, биржа
Биржи США резко пошли вверх на заявлении о приостановке введения пошлин
Биржи США резко ускорили рост после заявления о приостановке введения пошлин
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта.
Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая