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Эксперты дали прогноз судьбы биткоина при тарифах Трампа

Эксперты дали прогноз судьбы биткоина при тарифах Трампа - 09.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз судьбы биткоина при тарифах Трампа

Резкий обвал биткоина, вызванный новым витком торговых войн, может продолжиться, что непременно отразится на криптоиндустрии, считают опрошенные "Прайм"... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:32+0300

2025-04-09T12:32+0300

2025-04-09T12:35+0300

биткоин

финансы

дональд трамп

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Резкий обвал биткоина, вызванный новым витком торговых войн, может продолжиться, что непременно отразится на криптоиндустрии, считают опрошенные "Прайм" эксперты. В качестве нового уровня сопротивления они называют 70 тысяч долларов, но не и исключают и временных обвалов до 50 тысяч долларов за биткоин.Минувшая неделя была для биткоина крайне сложной – на фоне паники на мировых финансовых рынках и новых пошлин Дональда Трампа он пробил вниз отметку 75 тысяч долларов. Накануне негатива добавило решение администрации США ввести беспрецедентные 104% пошлины на ряд китайских товаров."На фоне массового закрытия длинных позиций цепная реакция может накрыть и криптовалютный рынок, обрушив биткоин ниже важной психологической отметки в 70 тысяч долларов за баррель", - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Пока цена биткоина остается ниже 89 тысяч долларов, говорить о полноценном восстановлении крипторынка преждевременно. Инвесторам стоит быть готовыми к возможному усилению волатильности. Закрытие торгов выше 81,4 тысячи долларов может стать первым сигналом к стабилизации и ослаблению негативного эффекта от торговых войн, прогнозирует аналитик.При этом биткоин, как ключевая мировая криптовалюта, сохраняет свою значимость на мировом рынке. "Вполне вероятно, что после просадки к 70 тысячам инвесторы перейдут в длинные позиции. Не стоит забывать, что США прорабатывают дальнейшие планы по развитию криптовалютных резервов", - напомнил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.Трамп продолжает перекраивать рынки и правила международной торговли под американские интересы. И крипторынок тут не исключение. Для инвесторов отрасли промышленного майнинга в США и России привлекательным уровнем сегодня считается 50 тысяч долларов. Резкое снижение цены биткоина будет способствовать переходу недобросовестных участников российского рынка майнинга в правовое поле, полагает Безделов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, финансы, дональд трамп, рынок криптовалюты