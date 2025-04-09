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Стоимость биткоина подскочила на 5,5%
Стоимость биткоина подскочила на 5,5% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина подскочила на 5,5%
Биткоин в среду подскочил на 5,5%, выше 80 тысяч долларов, после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T21:10+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Биткоин в среду подскочил на 5,5%, выше 80 тысяч долларов, после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.50 мск дорожал на 5,5% за сутки - до 81 313 долларов. До заявления Трампа стоимость криптовалюты составляла около 77 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,47% - в среднем до 81 317,7 доллара. Динамика также приводится за сутки. Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. В то же время он сообщил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125% с объявленных во вторник 104%. Китай же с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из Штатов товары с 34% до 84%, передало Центральное телевидение КНР ранее в среду.
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биткоин, стоимость, торги
Экономика, Биткоин, стоимость, Торги
Стоимость биткоина подскочила на 5,5%
Торги: стоимость биткоина превысила подскочила на 5,5% , превысив $80 тыс
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Биткоин в среду подскочил на 5,5%, выше 80 тысяч долларов, после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.50 мск дорожал на 5,5% за сутки - до 81 313 долларов. До заявления Трампа стоимость криптовалюты составляла около 77 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,47% - в среднем до 81 317,7 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Стоимость биткоина упала почти на 10% в понедельник
В то же время он сообщил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125% с объявленных во вторник 104%. Китай же с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из Штатов товары с 34% до 84%, передало Центральное телевидение КНР ранее в среду.