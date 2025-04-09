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Британия рассматривает возможность национализации British Steel - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Британия рассматривает возможность национализации British Steel
Британия рассматривает возможность национализации British Steel - 09.04.2025, ПРАЙМ
Британия рассматривает возможность национализации British Steel
Британское правительство рассматривает возможность национализировать принадлежащую китайской Jingye Group сталелитейную компанию British Steel, сообщает... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:55+0300
2025-04-09T03:55+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
великобритания
москва
british steel
jingye group
financial times
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Британское правительство рассматривает возможность национализировать принадлежащую китайской Jingye Group сталелитейную компанию British Steel, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Правительство Великобритании рассматривает национализацию British Steel", - пишет издание. По данным газеты, владелец убыточной компании и британское правительство не смогли согласовать пакет финансовой поддержки. При этом компания испытывает нехватку сырья, которое необходимо для поддержания работы доменных печей главного завода в городе Сканторп. Эта проблема должна быть решена в течение 48 часов, сообщили источники издания. По их словам, власти изучают возможность самостоятельной закупки сырья, в то время как компания его до сих пор еще не заказала. "Возобновление работы доменных печей было бы сложным и потребовало бы времени, если их отключить и дать металлу внутри них остыть. Закрытие предприятия в Сканторпе, которое обеспечивает 95% железнодорожных путей в Великобритании, поставило бы под угрозу 2700 рабочих мест и лишило бы Британию возможности производить сталь самостоятельно", - отмечает газета.
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бизнес, мировая экономика, великобритания, москва, british steel, jingye group, financial times
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, British Steel, Jingye Group, Financial Times
03:55 09.04.2025
 
Британия рассматривает возможность национализации British Steel

FT: британское правительство рассматривает возможность национализации British Steel

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Британское правительство рассматривает возможность национализировать принадлежащую китайской Jingye Group сталелитейную компанию British Steel, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Правительство Великобритании рассматривает национализацию British Steel", - пишет издание.
По данным газеты, владелец убыточной компании и британское правительство не смогли согласовать пакет финансовой поддержки. При этом компания испытывает нехватку сырья, которое необходимо для поддержания работы доменных печей главного завода в городе Сканторп. Эта проблема должна быть решена в течение 48 часов, сообщили источники издания. По их словам, власти изучают возможность самостоятельной закупки сырья, в то время как компания его до сих пор еще не заказала.
"Возобновление работы доменных печей было бы сложным и потребовало бы времени, если их отключить и дать металлу внутри них остыть. Закрытие предприятия в Сканторпе, которое обеспечивает 95% железнодорожных путей в Великобритании, поставило бы под угрозу 2700 рабочих мест и лишило бы Британию возможности производить сталь самостоятельно", - отмечает газета.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАBritish SteelJingye GroupFinancial Times
 
 
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