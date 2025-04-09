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Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 09.04.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет в среду на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные бирж. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:56+0300
2025-04-09T09:56+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.31 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3%, до 4,1565 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 102,23 пункта. Ослабление доллара может увеличивать спрос на медь со стороны держателей других валют. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 8 655,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,91%, до 2 349 долларов, цинка - на 1,97%, до 2 563 долларов.
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рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на мировых рынках на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.31 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3%, до 4,1565 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 102,23 пункта. Ослабление доллара может увеличивать спрос на медь со стороны держателей других валют.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 8 655,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,91%, до 2 349 долларов, цинка - на 1,97%, до 2 563 долларов.
СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь