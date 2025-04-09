Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/copper-856499644.html
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 09.04.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет в среду на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные бирж. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:56+0300
2025-04-09T09:56+0300
экономика
рынки
торги
москва
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/90/835589070_0:301:3077:2031_1920x0_80_0_0_c278c3e60de984050992f252e4725e55.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.31 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3%, до 4,1565 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 102,23 пункта. Ослабление доллара может увеличивать спрос на медь со стороны держателей других валют. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 8 655,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,91%, до 2 349 долларов, цинка - на 1,97%, до 2 563 долларов.
https://1prime.ru/20250407/poshliny-856435919.html
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/90/835589070_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4933b4c9e8793da30b73143aeddc6317.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
09:56 09.04.2025
 
Медь дорожает на фоне ослабления доллара

Медь дорожает на мировых рынках на фоне ослабления доллара

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКыштымский медеэлектролитный завод
Кыштымский медеэлектролитный завод - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.31 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3%, до 4,1565 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 102,23 пункта. Ослабление доллара может увеличивать спрос на медь со стороны держателей других валют.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 8 655,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,91%, до 2 349 долларов, цинка - на 1,97%, до 2 563 долларов.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь
7 апреля, 09:55
 
ЭкономикаРынкиТоргиМОСКВАСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала