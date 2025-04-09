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В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Самоуправление Вильнюса на заседании в среду приняло решение демонтировать мемориальные доски, содержащие надписи на русском языке, в том числе, русскому... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:31+0300
2025-04-09T22:31+0300
политика
литва
вильнюс
демонтаж
русофобия
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самоуправление Вильнюса на заседании в среду приняло решение демонтировать мемориальные доски, содержащие надписи на русском языке, в том числе, русскому писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской Империи Петру Столыпину, сообщила мэрия литовской столицы на сайте. "Совет городского самоуправления Вильнюса принял решение о демонтаже еще нескольких мемориальных досок, установленных в Вильнюсе в советское время и позже, на которых до сих пор имеются надписи на русском языке", - говорится в сообщении. Помимо мемориальных досок Достоевскому и Столыпину, будут демонтированы таблички советскому писателю-фронтовику Константину Воробьеву и классику литовской литературы Людасу Гире. Мемориальная доска скульптору Марку Антокольскому будет заменена на табличку с надписью на литовском языке. Ранее Комиссия исторической памяти предложила убрать из Вильнюса все оставшиеся русскоязычные мемориальные доски и заменить их на типовые, содержащие надписи только на литовском.
https://1prime.ru/20250401/litva-856286259.html
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литва, вильнюс, демонтаж, русофобия
Политика, ЛИТВА, Вильнюс, демонтаж, Русофобия
22:31 09.04.2025
 
В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

Мэрия: в Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

© CC BY 2.0 / Sami CВильнюс, Литва
Вильнюс, Литва - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© CC BY 2.0 / Sami C
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самоуправление Вильнюса на заседании в среду приняло решение демонтировать мемориальные доски, содержащие надписи на русском языке, в том числе, русскому писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской Империи Петру Столыпину, сообщила мэрия литовской столицы на сайте.
"Совет городского самоуправления Вильнюса принял решение о демонтаже еще нескольких мемориальных досок, установленных в Вильнюсе в советское время и позже, на которых до сих пор имеются надписи на русском языке", - говорится в сообщении.
Помимо мемориальных досок Достоевскому и Столыпину, будут демонтированы таблички советскому писателю-фронтовику Константину Воробьеву и классику литовской литературы Людасу Гире. Мемориальная доска скульптору Марку Антокольскому будет заменена на табличку с надписью на литовском языке.
Литва
Бригада бундесвера официально приступила к службе в Литве, пишут СМИ
1 апреля, 15:28
Ранее Комиссия исторической памяти предложила убрать из Вильнюса все оставшиеся русскоязычные мемориальные доски и заменить их на типовые, содержащие надписи только на литовском.
 
ПолитикаЛИТВАВильнюсдемонтажРусофобия
 
 
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