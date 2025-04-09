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Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России
Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:45+0300
2025-04-09T18:45+0300
экономика
кирилл дмитриев
amcham
встреча
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в среду с членами Американской торговой палаты в России (AmCham), во встрече участвовали более 150 компаний, продолжающих работу в РФ, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале. "Встретился сегодня с членами Американской торговой палаты в России. Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих свою деятельность в России", - написал он. В соцсети X Дмитриев добавил, что более 70% этих компаний успешно работают в России на протяжении более чем 25 лет. Он отметил, что это четкий сигнал о постоянном деловом взаимодействии и диалоге. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
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кирилл дмитриев, amcham, встреча
Экономика, Кирилл Дмитриев, AmCham, встреча
18:45 09.04.2025
 
Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев встретился с членами AmCham в России

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в среду с членами Американской торговой палаты в России (AmCham), во встрече участвовали более 150 компаний, продолжающих работу в РФ, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале.
"Встретился сегодня с членами Американской торговой палаты в России. Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих свою деятельность в России", - написал он.
В соцсети X Дмитриев добавил, что более 70% этих компаний успешно работают в России на протяжении более чем 25 лет. Он отметил, что это четкий сигнал о постоянном деловом взаимодействии и диалоге.
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6 апреля, 16:16
AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевAmChamвстреча
 
 
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