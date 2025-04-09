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Доллар дешевеет к иене на заявлениях главы Банка Японии
Доллар дешевеет к иене на заявлениях главы Банка Японии - 09.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к иене на заявлениях главы Банка Японии
Курс доллара снижается к иене в среду утром на фоне недавних комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды, свидетельствуют данные торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:53+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в среду утром на фоне недавних комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск курс доллара к иене опускался до 145,42 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1046 доллара с 1,0958 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 102,27 пункта. Инвесторы оценивают выступление Кадзуо Уэды, содержащее сведения относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике и экономическому состоянию страны. "Наша позиция заключается в проведении соответствующей монетарной политики посредством тщательной оценки сохраняющейся неопределенности, связанной с пошлинами, а также основываясь на мониторинге экономического состояния страны, инфляции и финансовых рынков во время формирования наших прогнозов", - цитирует агентство Блумберг слова главы японского ЦБ. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%.
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рынки, сша, москва, япония, кадзуо уэда, дональд трамп, банк японии
Экономика, Рынки, США, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Кадзуо Уэда, Дональд Трамп, Банк Японии
Доллар дешевеет к иене на заявлениях главы Банка Японии
Доллар дешевеет к иене на заявлениях главы Банка Японии Кадзуо Уэды
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в среду утром на фоне недавних комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск курс доллара к иене опускался до 145,42 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1046 доллара с 1,0958 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 102,27 пункта.
Инвесторы оценивают выступление Кадзуо Уэды, содержащее сведения относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике и экономическому состоянию страны.
"Наша позиция заключается в проведении соответствующей монетарной политики посредством тщательной оценки сохраняющейся неопределенности, связанной с пошлинами, а также основываясь на мониторинге экономического состояния страны, инфляции и финансовых рынков во время формирования наших прогнозов", - цитирует агентство Блумберг слова главы японского ЦБ.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%.
Доллар дорожает к евро и иене