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Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола заседания ФРС

Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола заседания ФРС - 09.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола заседания ФРС

Стоимость доллара к другим мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в среду днем перед публикацией протокола мартовского заседания Федеральной... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:20+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в среду днем перед публикацией протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.09 мск курс евро к доллару рос до 1,1025 доллара с 1,0958 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 145,35 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,55%, до 102,4 пункта. Позднее в среду инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Федрезерва. В документе могут содержаться подсказки рынкам о планах регулятора по темпам ожидаемого снижения ключевой ставки. По данным CME Group, аналитики закладывают примерно равные шансы на снижение ставки ФРС в мае до 4-4,25% и сохранение на текущей отметке в 4,25-4,5%. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию вокруг мировой торговли в свете новых импортных пошлин США. С 9 апреля вступили в силу индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми у США зафиксированы наибольшие торговые дефициты.

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