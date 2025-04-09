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Доллар дешевеет к мировым валютам - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/dollar-856521568.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 09.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:26+0300
2025-04-09T17:26+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1042 доллара с 1,0958 доллара за евро, курс доллара к иене опускался на 1% - до 144,8 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,71%, до 102,24 пункта. Днем стоимость доллара снижалась меньшими темпами. Американская валюта дешевеет к другим мировым валютам вторую торговую сессию подряд, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг введенных США "взаимных" импортных пошлин и ответными действиями некоторых стран. Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора. В четверг же трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
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рынки, сша
Экономика, Рынки, США
17:26 09.04.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1042 доллара с 1,0958 доллара за евро, курс доллара к иене опускался на 1% - до 144,8 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,71%, до 102,24 пункта. Днем стоимость доллара снижалась меньшими темпами.
Американская валюта дешевеет к другим мировым валютам вторую торговую сессию подряд, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг введенных США "взаимных" импортных пошлин и ответными действиями некоторых стран.
Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора.
В четверг же трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
Кыштымский медеэлектролитный завод - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
09:56
 
ЭкономикаРынкиСША
 
 
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