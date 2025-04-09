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Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам - 09.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам

Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:26+0300

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2025-04-09T17:26+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1042 доллара с 1,0958 доллара за евро, курс доллара к иене опускался на 1% - до 144,8 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,71%, до 102,24 пункта. Днем стоимость доллара снижалась меньшими темпами. Американская валюта дешевеет к другим мировым валютам вторую торговую сессию подряд, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг введенных США "взаимных" импортных пошлин и ответными действиями некоторых стран. Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора. В четверг же трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

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