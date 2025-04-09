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Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство
Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство - 09.04.2025, ПРАЙМ
Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство
ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:41+0300
2025-04-09T13:49+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
13:41 09.04.2025 (обновлено: 13:49 09.04.2025)
 
Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство

Набиуллина: ЦБ активно поддерживает введение ответственности за дропперство

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ.
"Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
ЦБ выразил обеспокоенность из-за масштабов дропперства в России
20 февраля, 11:09
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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