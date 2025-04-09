https://1prime.ru/20250409/dropperstvo-856509828.html

Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство

Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство - 09.04.2025, ПРАЙМ

Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство

ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:41+0300

2025-04-09T13:41+0300

2025-04-09T13:49+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.

https://1prime.ru/20250220/dropperstvo-855096300.html

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финансы, эльвира набиуллина