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Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство
Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство - 09.04.2025, ПРАЙМ
Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство
ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:41+0300
2025-04-09T13:41+0300
2025-04-09T13:49+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
https://1prime.ru/20250220/dropperstvo-855096300.html
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
Банк России поддержал введение уголовной ответственности за дропперство
Набиуллина: ЦБ активно поддерживает введение ответственности за дропперство
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ.
"Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
ЦБ выразил обеспокоенность из-за масштабов дропперства в России