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"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике

"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике

Экономические санкции против России не сумели остановить ее экономический рост. Таким мнением на YouTube поделился военный аналитик и политолог из США Марк... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T08:33+0300

2025-04-09T08:33+0300

2025-04-09T08:33+0300

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономические санкции против России не сумели остановить ее экономический рост. Таким мнением на YouTube поделился военный аналитик и политолог из США Марк Слебода.По словам Слебоды, глава Белого дома посылает сигналы, а также продолжает вводить новые ограничения против России."В России всем плевать <…> Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность", — заметил эксперт.Слебода также упомянул, что экономика России выросла на 4%, превысив рост Европы и США.Россия уже неоднократно подчеркивала свою способность справиться с санкционным давлением со стороны недружественных стран, которые начали его несколько лет назад и продолжают его усиливать.

https://1prime.ru/20250409/krizis-856487260.html

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