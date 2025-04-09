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"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике
"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике
Экономические санкции против России не сумели остановить ее экономический рост. Таким мнением на YouTube поделился военный аналитик и политолог из США Марк... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:33+0300
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2025-04-09T08:33+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономические санкции против России не сумели остановить ее экономический рост. Таким мнением на YouTube поделился военный аналитик и политолог из США Марк Слебода.По словам Слебоды, глава Белого дома посылает сигналы, а также продолжает вводить новые ограничения против России."В России всем плевать <…> Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность", — заметил эксперт.Слебода также упомянул, что экономика России выросла на 4%, превысив рост Европы и США.Россия уже неоднократно подчеркивала свою способность справиться с санкционным давлением со стороны недружественных стран, которые начали его несколько лет назад и продолжают его усиливать.
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сша, россия
"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике
Аналитик Слебода: экономика России растет быстрее чем в Европе и США
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
Экономические санкции против России не сумели остановить ее экономический рост. Таким мнением на YouTube
поделился военный аналитик и политолог из США Марк Слебода.
По словам Слебоды, глава Белого дома посылает сигналы, а также продолжает вводить новые ограничения против России.
"В России всем плевать <…> Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность", — заметил эксперт.
Слебода также упомянул, что экономика России выросла на 4%, превысив рост Европы и США.
Россия уже неоднократно подчеркивала свою способность справиться с санкционным давлением со стороны недружественных стран, которые начали его несколько лет назад и продолжают его усиливать.
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