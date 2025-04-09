https://1prime.ru/20250409/ekonomika-856507580.html
Набиуллина сделала прогноз по росту российской экономики
Набиуллина сделала прогноз по росту российской экономики - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина сделала прогноз по росту российской экономики
Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:57+0300
2025-04-09T12:57+0300
2025-04-09T13:11+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора."И наш прогноз, и прогноз правительства предполагает, что в этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом", - сказала Набиуллина.Таким образом, по словам Набиуллиной, опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились. "Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина сделала прогноз по росту российской экономики
Набиуллина: прогноз ЦБ и правительства предполагает рост российской экономики
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора.
"И наш прогноз, и прогноз правительства предполагает, что в этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом", - сказала Набиуллина.
Таким образом, по словам Набиуллиной, опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились. "Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.
По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.
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