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Экономист объяснил, почему пошлины не снизят торговый дефицит США
Экономист объяснил, почему пошлины не снизят торговый дефицит США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, почему пошлины не снизят торговый дефицит США
Недавно введенные США пошлины не смогут сократить торговый дефицит страны, но снизят ее конкурентоспособность, заявил РИА Новости известный американский... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:15+0300
2025-04-09T03:15+0300
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ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Недавно введенные США пошлины не смогут сократить торговый дефицит страны, но снизят ее конкурентоспособность, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если пошлины предназначены для сокращения торгового дефицита США, они потерпят неудачу. Торговый дефицит является результатом большого дефицита бюджета США, и это не изменится с пошлинами", - сказал Сакс.
"Они приведут к снижению конкурентоспособности США и уровня жизни граждан", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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мировая экономика, сша, джеффри сакс, дональд трамп, оон
Экономика, Мировая экономика, США, Джеффри Сакс, Дональд Трамп, ООН
Экономист объяснил, почему пошлины не снизят торговый дефицит США
Экономист Сакс: пошлины не снизят торговый дефицит США, но снизят ее конкурентоспособность
ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Недавно введенные США пошлины не смогут сократить торговый дефицит страны, но снизят ее конкурентоспособность, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если пошлины предназначены для сокращения торгового дефицита США, они потерпят неудачу. Торговый дефицит является результатом большого дефицита бюджета США, и это не изменится с пошлинами", - сказал Сакс.
"Они приведут к снижению конкурентоспособности США и уровня жизни граждан", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.