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Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
мировая экономика
экономика
сша
китай
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дональд трамп
джеффри сакс
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ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с остальным миром, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Если цель пошлин - в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого", – сказал Сакс. Экономист подчеркнул, что торговый дефицит США - это следствие чрезмерных расходов по сравнению с доходами, а не результат несправедливости со стороны других стран. Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, джеффри сакс, оон
Мировая экономика, Экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Джеффри Сакс, ООН
05:16 09.04.2025
 
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая

Экономист Сакс: пошлины против Китая не ограничат торговые возможности Китая

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ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с остальным миром, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если цель пошлин - в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого", – сказал Сакс.
Экономист подчеркнул, что торговый дефицит США - это следствие чрезмерных расходов по сравнению с доходами, а не результат несправедливости со стороны других стран.
Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд ТрампДжеффри СаксООН
 
 
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