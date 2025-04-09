https://1prime.ru/20250409/ekonomist-856494800.html
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
мировая экономика
экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
джеффри сакс
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856494800.jpg?1744165009
ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с остальным миром, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если цель пошлин - в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого", – сказал Сакс.
Экономист подчеркнул, что торговый дефицит США - это следствие чрезмерных расходов по сравнению с доходами, а не результат несправедливости со стороны других стран.
Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, джеффри сакс, оон
Мировая экономика, Экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Джеффри Сакс, ООН
Экономист прокомментировал введение Трампом пошлин против Китая
Экономист Сакс: пошлины против Китая не ограничат торговые возможности Китая
ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, не ограничат торговые возможности Китая, поскольку Пекин продолжит активную торговлю с остальным миром, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если цель пошлин - в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого", – сказал Сакс.
Экономист подчеркнул, что торговый дефицит США - это следствие чрезмерных расходов по сравнению с доходами, а не результат несправедливости со стороны других стран.
Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.