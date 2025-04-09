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В Эстонии иностранцев лишат права голоса на выборах, пишут СМИ

В Эстонии иностранцев лишат права голоса на выборах, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Эстонии иностранцев лишат права голоса на выборах, пишут СМИ

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о поправках в конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на выборах, сообщает телерадиокомпания | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T09:19+0300

2025-04-09T09:19+0300

2025-04-09T09:19+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о поправках в конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на выборах, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление главы государства. Ранее издание Postimees сообщило, что парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию. Отмечается, что за поправки проголосовали 93 депутата, против были семь парламентариев, все они - члены центристской фракции. "Решение о том, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, законно. Не менее важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности", - говорится в заявлении Кариса, текст которого приводит ERR. Президент отметил, что эстонский парламент принял закон с "очень серьезными последствиями", которые стоило бы тщательно проанализировать. При этом он выразил надежду на то, что парламент проследит за тем, чтобы утвержденные поправки не нарушили единство внутри страны. Как указывает телерадиокомпания, лица без гражданства, проживающие в Эстонии, в будущем также лишатся права голоса, в последний раз они смогут проголосовать на местных выборах осенью этого года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости разобраться в теме лишения избирательного российских и белорусских граждан, имеющих вид на жительство в Эстонии. Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Как сообщала газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.

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