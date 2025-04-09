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"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас - 09.04.2025, ПРАЙМ
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"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас
"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас
Евросоюз наживает нового врага в лице Китая. Такое мнение в социальной сети X высказал Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T23:06+0300
2025-04-09T23:07+0300
политика
европа
каллас
китай
экспертное мнение
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Евросоюз наживает нового врага в лице Китая. Такое мнение в социальной сети X высказал Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.По его словам, "заслужив презрение США и ненависть России, ЕС теперь еще больше отталкивает Китай".Таким образом профессор расценил заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая поставила в вину Китаю якобы участие его граждан в украинском конфликте и ненадлежащее влияние на Российскую Федерацию.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух китайских граждан. Представитель Министерства иностранных дел Китая, комментируя сообщения о взятых в плен на Украине китайских гражданах, отметил, что все заявления на эту темы не имеют под собой оснований.
https://1prime.ru/20250404/kallas-856394506.html
европа
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европа, каллас, китай, экспертное мнение
Политика, ЕВРОПА, Каллас, КИТАЙ, экспертное мнение
23:06 09.04.2025 (обновлено: 23:07 09.04.2025)
 
"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас

Профессор Дизен: ЕС заслужила презрение США и России, а теперь отталкивает Китай

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Евросоюз наживает нового врага в лице Китая. Такое мнение в социальной сети X высказал Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По его словам, "заслужив презрение США и ненависть России, ЕС теперь еще больше отталкивает Китай".
Таким образом профессор расценил заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая поставила в вину Китаю якобы участие его граждан в украинском конфликте и ненадлежащее влияние на Российскую Федерацию.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Двойные стандарты. В Италии осудили антироссийскую позицию Каллас
4 апреля, 16:44
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух китайских граждан. Представитель Министерства иностранных дел Китая, комментируя сообщения о взятых в плен на Украине китайских гражданах, отметил, что все заявления на эту темы не имеют под собой оснований.
 
ПолитикаЕВРОПАКалласКИТАЙэкспертное мнение
 
 
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