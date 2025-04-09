https://1prime.ru/20250409/evropa-856532268.html

"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас

"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Заслужила презрение". В Европе жестко высказались после заявлений Каллас

Евросоюз наживает нового врага в лице Китая. Такое мнение в социальной сети X высказал Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T23:06+0300

2025-04-09T23:06+0300

2025-04-09T23:07+0300

политика

европа

каллас

китай

экспертное мнение

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Евросоюз наживает нового врага в лице Китая. Такое мнение в социальной сети X высказал Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.По его словам, "заслужив презрение США и ненависть России, ЕС теперь еще больше отталкивает Китай".Таким образом профессор расценил заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая поставила в вину Китаю якобы участие его граждан в украинском конфликте и ненадлежащее влияние на Российскую Федерацию.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух китайских граждан. Представитель Министерства иностранных дел Китая, комментируя сообщения о взятых в плен на Украине китайских гражданах, отметил, что все заявления на эту темы не имеют под собой оснований.

https://1prime.ru/20250404/kallas-856394506.html

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европа, каллас, китай, экспертное мнение