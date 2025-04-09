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Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году снизилась на 33%

Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году снизилась на 33% - 09.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году снизилась на 33%

Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году составила 25,408 миллиарда рублей, снизившись на 33% по сравнению с 2023 годом, следует из материалов компании. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T09:31+0300

2025-04-09T09:31+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году составила 25,408 миллиарда рублей, снизившись на 33% по сравнению с 2023 годом, следует из материалов компании.Выручка группы по итогам 2024 года выросла на 7,5%, до 184,978 миллиарда рублей. EBITDA за прошлый год увеличилась на 2% и составила 54,5 миллиарда рублей.В Fesco отметили, что группа продолжила наращивать активы для расширения географии перевозок, развития новых сервисов и обеспечения основной деятельности. Так, контейнерный парк компании увеличен на 17% и достиг рекордного показателя почти 120 тысяч единиц. Кроме того, в состав флота принято два новых контейнеровоза для работы на каботажных линиях на Дальнем Востоке и развития внешнеторговых перевозок.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". В ноябре 2023 года контрольный пакет акций указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

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