https://1prime.ru/20250409/fns-856494283.html
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний
Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
россия
экономика
финансы
сергей новиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856494283.jpg?1744165001
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости.
Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%.
Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости.
При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца.
Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций.
Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит.
"Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сергей новиков
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Сергей Новиков
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний
В России впервые за несколько лет снизилось число контролируемых иностранных компаний
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости.
Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%.
Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости.
При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца.
Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций.
Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит.
"Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.