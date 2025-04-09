Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/fns-856494283.html
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний
Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
россия
экономика
финансы
сергей новиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856494283.jpg?1744165001
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%. Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости. При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца. Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций. Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит. "Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сергей новиков
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Сергей Новиков
05:16 09.04.2025
 
ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний

В России впервые за несколько лет снизилось число контролируемых иностранных компаний

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости.
Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%.
Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости.
При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца.
Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций.
Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит.
"Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСергей Новиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала