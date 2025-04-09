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ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний

ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ

ФНС зафиксировала снижение числа контролируемых иностранных компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T05:16+0300

2025-04-09T05:16+0300

2025-04-09T05:16+0300

россия

экономика

финансы

сергей новиков

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%. Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости. При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца. Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций. Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит. "Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, сергей новиков